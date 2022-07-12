Угнанный в Аргаяше автомобиль нашли в Челябинске

Нарушителей поймали сотрудники ГИБДД

В Курчатовском районе Челябинска сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, угнанный ранее в Аргаяше. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Рано утром 10 июля инспекторы ГИБДД в Курчатовском районе попытались остановить автомобиль ВАЗ-2104. Водитель отказался выполнять требование полицейских. Тогда экипаж ДПС начал погоню и всего через минуту догнал нарушителей и заблокировал авто.



За рулем «четверки» сидел парень 1998 года рождения, в салоне — 21-летний пассажир. Оба — жители Аргаяшского района. Полицейские обратили внимание, что замок зажигания в машине взломан, а провода соединены напрямую.



За угон машины в ОМВД России по Аргаяшскому району возбудили уголовное дело. После следственных действий автомобиль вернут владельцу.

