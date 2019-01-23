/ Житель Магнитогорска угнал автомобиль у знакомого, пока тот спал

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.





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В Магнитогорске угонщик автомобиля украл ключи у своего знакомого и уехал кататься. В дежурную часть ОГИБДД УМВД России города поступило сообщение от местной жительницы, что по улице Вознесенской движется машина, водитель которой предположительно управляет машиной пьяным.

Информация была тут же передана экипажам ДПС, патрулировавшим город. Они установили местонахождение транспортного средства, но водитель не подчинился требованию об остановке.

В дальнейшем полицейские предприняли все необходимые меры, и транспортное средство было остановлено. В этот момент из дежурной части поступило сообщение о том, что данный автомобиль угнан. Как пояснил 28-летний ранее не судимый, имеющий постоянное место работы подозреваемый в совершении преступления, вместе с владельцем автомобиля он находился в компании и похитил ключи от автомобиля, когда хозяин транспортного средства уснул. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Отдел дознания полиции «Ленинский» возбудил уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция данной статьи — до пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера в виде подписке о невыезде. Автомобиль изъят и в ближайшее время будет передан владельцу.