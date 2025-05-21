УФСБ раскрыло коррупционную схему в дорожном хозяйстве Челябинской области

Речь идет о госконтрактах на 100 млн рублей

В Челябинской области УФСБ пресекло крупную коррупционную схему в сфере дорожного хозяйства, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Станислав Харченко и начальник ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко подозреваются в получении взяток при исполнении госконтрактов на внедрение интеллектуальной транспортной системы. Возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Следствие устанавливает другие возможные факты противоправной деятельности.