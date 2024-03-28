УФСБ Челябинской области ликвидировало крупную нарколабораторию

Производителям «синтетики» избрана мера пресечения

В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию. Производством «синтетики» занимались два россиянина, их задержали и избрали меру пресечения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Лаборатория была частью звена межрегиональной наркогруппировки. Задержаны два гражданина России, из незаконного оборота изъято около 14,5 кг наркотического средства, химическое оборудование и реагенты.

«Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Производителям наркотиков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия по пресечению деятельности других участников ОПГ.