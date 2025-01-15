Ударенный ножом подросток прооперирован в Челябинске

Угрозы жизни ребенка нет

Челябинский подросток, которого во время конфликта пырнул ножом сверстник, прооперирован в Челябинской областной детской больнице. Угрозы жизни ребенка нет, сообщает Минздрав региона.

Как удалось узнать журналистам ИА «Первое областное», операция прошла в экстренном порядке. Уже в приемном покое ребенку сделали УЗИ и КТ, а также взяли анализы. После этого парня сразу отправили в операционную.

Жизненно важные органы ножом не задеты, поэтому угрозы жизни ребенка нет. Сейчас мальчик находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, необходимости класть ребенка в реанимацию нет. В больнице парень проведет еще около недели.

Напомним, в челябинском детском доме 15‑летний подросток ударил сверстника ножом. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.