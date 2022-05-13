Учредителя челябинского агентства недвижимости отпустили под обязательство о явке по делу о мошенничестве

Арсена Унаняна подозревают в махинациях с деньгами инвесторов

В Челябинске после допроса избрали меру процессуального пресечения учредителю агентства недвижимости «Компаньон» Арсену Унаняну, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне в офисе «Компаньона» на Труда, 88 прошли обыски. Следственные действия связаны с компанией Арсена Унаняна ООО «Меркада», юридический адрес которой находится там же.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества (часть 4 стати 159 УК РФ) при строительстве бизнес-центра «Романов» на северо-западе города. Строительством объекта занималась ныне банкротящаяся компания «Меркада». По предварительным данным, речь идет о махинациях с деньгами инвесторов, вложенными в возведение бизнес-центра.

Офис «Меркады» силовики навестили в феврале. Тогда Унанян объяснил эту проверку давлением на него кредиторов.

По данным источника в правоохранительных органах, Арсен Унанян находится в статусе подозреваемого.