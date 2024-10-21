Учительница из Снежинска перевела мошенникам более 3,7 млн рублей

Неизвестные обвинили ее в финансировании терроризма

В Снежинске 51-летняя учительница лишилась более 3,7 миллиона рублей, в том числе кредитных, после многочисленных звонков мошенников. Об обмане женщина узнала от родственников и сразу же обратилась в полицию. Подробнее рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что по ее счетам зафиксированы подозрительные операции: деньги якобы уходят на счет террористической организации. Педагог усомнилась и хотела прервать разговор, но неизвестный сразу же отправил ей фотографии, подтверждающие переводы. Женщина испугалась и согласилась выполнить все указания неизвестного.

Мошенник предложил потерпевшей «прервать цепочку незаконных финансовых действий» и перевести все ее сбережения на «безопасный счет». Недолго думая, женщина перевела все имевшиеся у нее на счету деньги в размере 3,1 миллиона рублей.

На следующий день ей снова позвонили и сообщили, что кто-то хочет взять от ее имени кредит. И чтобы аннулировать заявку, нужно подать встречную. Педагог взяла в кредит 600 тысяч рублей и снова перевела деньги на указанный счет.

Раскрыть обман помогла уже настоящая сотрудница банка, которая связалась с родственниками потерпевшей. Они обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.