Учитель из Коркино опустошила свою кредитку и перевела деньги мошенникам

Аферисты применили к женщине сложную схему обмана

В Коркино 23-летняя учительница стала жертвой хитроумной мошеннической схемы, в результате которой она лишилась 124 тысяч рублей. Злоумышленники применили многоуровневый подход, чтобы манипулировать женщиной и заставить ее раскрыть свои личные данные, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Все началось с телефонного звонка от якобы представителя сотового оператора, который попросил женщину подтвердить свои данные. После этого педагогу пришло сообщение от имени Госуслуг, в котором сообщалось о подозрительной активности в ее аккаунте и предложение обратиться в чат поддержки. В этом чате мошенник, представившийся сотрудником МФЦ, сообщил о взломе аккаунта и предложил подключить уведомления от микрофинансовых организаций, чтобы женщина знала, когда на нее попытаются взять кредит.

Далее схема усложнилась: «сотрудник» связал женщину с «представителем Центробанка», который обвинил учителя в передаче данных мошенникам, а затем — с «сотрудником ФСБ», который обвинил даму в спонсировании недружественных стран. В результате учительница, следуя указаниям преступников, обналичила свою кредитную карту и перевела более 120 тысяч рублей на указанные номера телефонов.

Только на следующий день, когда мошенники начали интересоваться финансами ее родственников, она осознала, что стала жертвой обмана и заблокировала свои банковские счета. По факту произошедшего ОМВД России «Коркинский» возбудило уголовное дело. Полиция настоятельно призывает граждан быть внимательными и не раскрывать личные данные и финансовую информацию незнакомцам, особенно по телефону и через интернет.