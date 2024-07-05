Учитель из Челябинска пойдет под суд по делу о насилии над восьмилетней девочкой

По версии следствия, мужчина надругался над школьницей на кладбище

В Сосновский районный суд поступило дело 33-летнего учителя русского языка и литературы Максима М. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 9 августа прошлого года обвиняемый усадил школьницу в машину, увез к кладбищу в деревне Касарги, завязал девочке глаза и совершил преступление против половой неприкосновенности.

Во время следствия учитель находился в СИЗО. По данным региональной прокуратуры, он полностью признал вину.