Участница массового ДТП в Златоусте рассказала, что по опасной дороге люди добираются в школу и детский сад

Жительница города просит администрацию обратить особое внимание на этот участок

21 марта в Златоусте случилась резонансная массовая авария: во время снегопада и гололедицы столкнулись 17 автомобилей. Одна из участниц ДТП, Светлана Павлюкевич, рассказала Первому областному информагентству о том, что путь по этой дороге лежит к школе и детскому саду. Женщину возмутили комментарии в Сети о том, что автомобилисты должны были остаться в этот день дома.

«Была 15-й участницей, потом добавились еще двое. В тот день у меня был день рождения, 55 лет исполнилось. Настроение было хорошее с утра, везла четырехлетнего внука в детский сад. Заметила, что дорога не посыпана противогололедными материалами. Скользко, и снег валит. Чувствую, машину начинает тащить вниз, пытаюсь повернуть направо, включаю первую передачу, убираю ручник. Впереди вижу пешеходов, сигналю. И тут резко машина трещит и скатывается вниз. Всё, приехали. Хорошо, что все живы остались. Выхожу из машины, кричу, руками показываю знаки, чтобы другие машины, которые еще на горке, останавливались. Но бесполезно. Влетают и в мой бампер. Я в слезах, внук тоже», — рассказала женщина.

Она добавила, что по этой дороге люди ежедневно отвозят детей в школу, детский сад и поликлинику. А для того чтобы избежать ЧП, необходимо было обработать этот участок от гололедицы. Дорога опасна не только для водителей, но и пешеходов, в том числе детей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал власти Златоуста и подрядчиков после массового ДТП.