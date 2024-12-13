Участнику межрегиональной ОПГ дали 15 лет за организацию нарколаборатории на Южном Урале

При задержании у мужчины было изъято более 14 кг «синтетики»

Челябинский областной суд поставил точку в деле участника крупной наркобанды, который организовал на Южном Урале лабораторию для синтезирования запрещенных веществ. Ее около трех лет назад обнаружили и ликвидировали сотрудники регионального управления ФСБ, рассказали в ведомстве.

«В феврале 2022 года был задержан наркодилер, участник межрегиональной ОПГ, специализирующейся на сбыте наркотиков в особо крупном размере бесконтактным способом в различных регионах России, в том числе в Челябинской области.При задержании у него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой 14,2 кг, а также спецоборудование и химические реактивы, предназначенные для незаконного производства указанного вещества», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело о покушении на сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере.

Судебной инстанцией 45-летний подсудимый признан виновным и приговорен к 15 годам 1 месяцу колонии строгого режима. Также ему назначен штраф — полмиллиона рублей.