Участников перестрелки в челябинском поселке Першино задержали

В ходе конфликта 50-летний мужчина получил травмы

Участников конфликта, устроивших в челябинском поселке Першино перестрелку, задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Банда из четырех человек избили прутьями 50-летнего мужчину. Видео с признанием опубликовала пресс-служба полиции.

«Я с друзьями избил мужчину металлическими прутьями. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — сказал один из участников конфликта.

Все произошло во дворе дома на Кавказской. Молодые парни приехали туда на тонированной машине и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.