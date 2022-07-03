Участников ОПГ осудят за продажу немаркированных сигарет

Ущерб составил более 38 миллионов рублей

В Златоусте будут судить участников преступной группы, которые скупали у неизвестных немаркированные сигареты и продавали их в магазинах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 местных жителей, обвиняемых в совершении преступления по пунктам „а, б“ части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в ведомстве.

По версии следствия, местный житель организовал преступную группу, состоящую из его родственников и знакомых, и поручил им приобретать немаркированные сигареты. Купленный у незнакомцев табак они потом сбывали в разных торговых точках не только Златоуста, но и других городов.

Полицейские задержали злоумышленников и изъяли у них сигареты, общая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей.