Участников ОПГ осудят за мошенничество со страховыми выплатами в Челябинской области

Ущерб от действий злоумышленников составил более семи миллионов рублей

В Челябинской области будут судить 13 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами. От действий злоумышленников пострадали четыре страховые компании, ущерб составил более семи миллионов рублей, сообщили 19 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователи установили, что мошенники предлагали студентам и безработным своеобразный заработок: они покупали им билеты на поезда и страховые полисы и просили участвовать в фиктивных несчастных случаях, причиняя себе травмы, чтобы в дальнейшем обратиться в страховую компанию и получить выплату. Всего известно о 27 подобных эпизодах.

«В настоящее время обвиняемыми возмещен ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей. Полицейскими с целью возмещения оставшейся суммы ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более трех миллионов рублей»,— рассказали в ведомстве.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.