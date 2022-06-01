Участников ОПГ осудили за кражу топлива из тепловозов в Челябинской области

Во время хищения злоумышленники создавали на железнодорожных путях опасные ситуации

В Златоусте Челябинской области осудили участников преступной группы, которые похищали дизельное топливо из тепловозов, принадлежащих ОАО «РЖД». Сумма ущерба составила восемь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы безопасности России по Челябинской области.

16 сотрудников локомотивного депо «Златоуст» на главном ходу Южно-Уральской железной дороги подгоняли спецтехнику к тепловозам и за короткий промежуток времени сливали от 1,5 до трех тонн дизельного топлива. При этом они знали, что из-за их действий могут возникнуть аварии.

«Златоустовским городским судом 16 участников преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а“ и „б“ части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ („Кража“). Все они приговорены к наказаниям в виде лишения свободы на срок от 10 месяцев до трех с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— уточнили в ведомстве.

Преступление выявили сотрудники регионального управления федеральной службы безопасности во время проведения мероприятий по противодействию преступности в сфере железнодорожного транспорта.