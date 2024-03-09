Участники соревнований по мотокроссу попали в смертельное ДТП по пути в Копейск

Двое погибли, четверо госпитализированы

Рано утром 9 марта на автодороге Екатеринбург — Алапаевск микроавтобус «Фиат», направлявшийся в Копейск на соревнования по мотокроссу, попал в лобовое ДТП. В результате находившихся там трех человек госпитализировали, во втором автомобиле двое погибли и один пострадал, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла около шести часов утра. По предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль «Фиат».

В результате 64-летняя водитель «Пежо» получила травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии. Две пассажирки иномарки погибли. В автомобиле «Фиат» травмы получили мужчины 41 года и 47 лет, а также 18-летняя девушка. Все обстоятельства выясняются.