Участники группы по сбыту наркотиков в Челябинской области отправились в колонии

Мужчины будут отбывать сроки в строгом режиме

7, 8 и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого режима получили участники организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинский области.

Группа действовала на территории Челябинской области по октябрь 2022 года. Трех мужчин полицейские задержали в том же году в ходе оперативных мероприятий. Из незаконного оборота тогда изъяли более 1,5 килограмма мефедрона.

Следователи доказали, что злоумышленники вступили в преступный сговор для сбыта запрещенных веществ с использованием интернета. Участники группы фасовали наркотики и размещали их в Челябинске и области в тайниках-закладках.