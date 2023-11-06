Участковый спас бабушку из горящей квартиры в Челябинской области

Полицейскому помогали местные жители

В селе Травники Чебаркульского района участковый полиции помог женщине-инвалиду выбраться из горящего дома. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Третьего ноября в Травниках загорелся многоквартирный дом на улице Первого мая. На вызов вместе с пожарными приехал также участковый полиции Евгений Горев. Пока пожарные разворачивали «рукава», участковый узнал, что в одной из квартир находится женщина, которой трудно передвигаться, а в другой спит мужчина после рабочей смены.

Евгений Горев надел противогаз и поднялся на второй этаж, куда указывали соседи.

«Все было в дыму. Квартира бабушки была открыта. Я обнаружил женщину на балконе и вывел в комнату, передал жителям, которые побежали за мной. Из квартиры они выбирались ползком, закрывая лицо кусками мокрой материи. Парни помогли бабушке выйти на улицу, а затем вывели мужчину из соседней квартиры», — рассказал Евгений Горев.

Еще один жилец во время ЧП, спасаясь, выпрыгнул из окна на втором этаже.

По предварительным данным, пожар случился из-за неисправной проводки.