Убийство в магазине игрушек произошло в Челябинске

Хозяин торговой точки скончался от ранения в голову

В Челябинске разыскивают причастных к убийству в одном из магазинов игрушек Советского района. 31 декабря 2020 года посетители обнаружили раненого человека за прилавком торговой точки, расположенной по улице Цвиллинга.

Мужчину доставили в одно из медицинских учреждений города, однако позже он скончался от полученных травм.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных к совершению данного преступления.