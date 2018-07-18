/ Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Карталах задержан

Мужчина дал признательные показания.

Жуткая расправа над жительницей Караталов и ее 17-летней дочерью произошла у них в доме 7 июля. Сегодня, 18 июля, стало известно, что предполагаемый убийца установлен и найден. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас он дает признательные показания. Об этом сайту «Первый областной» сообщил собственный источник.

Подозреваемый — местный житель, который вместе со своей сожительницей в день преступления пришел в гости к приятельнице, вместе с которой жила ее 17-летняя дочь. Взрослые вместе распивали спиртные напитки. Когда застолье закончилось, гости ушли домой. Однако уже ночью мужчина вернулся и по неустановленным мотивам зарезал хозяйку дома и ее дочь. Ножом он нанес им несколько десятков ударов. — сообщил собеседник сайта «Первый областной».

В СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Детали произошедшего продолжают устанавливать сотрудники правоохранительных органов. Известно, что подозреваемого задержали еще накануне, 17 июля. Мотивы преступления устанавливаются.