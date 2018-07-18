Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.44 +0.18 73.24 +0.44
Челябинск
сейчас
 
+30 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:30
Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»
ОТВ и «Восточный экспресс» продолжает прием заявок.
/ Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Карталах задержан

Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Карталах задержан

Мужчина дал признательные показания.
сегодня в 12:01
  |  Происшествия

Жуткая расправа над жительницей Караталов и ее 17-летней дочерью произошла у них в доме 7 июля. Сегодня, 18 июля, стало известно, что предполагаемый убийца установлен и найден. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас он дает признательные показания. Об этом сайту «Первый областной» сообщил собственный источник.

Подозреваемый — местный житель, который вместе со своей сожительницей в день преступления пришел в гости к приятельнице, вместе с которой жила ее 17-летняя дочь. Взрослые вместе распивали спиртные напитки. Когда застолье закончилось, гости ушли домой. Однако уже ночью мужчина вернулся и по неустановленным мотивам зарезал хозяйку дома и ее дочь. Ножом он нанес им несколько десятков ударов. — сообщил собеседник сайта «Первый областной».

В СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Детали произошедшего продолжают устанавливать сотрудники правоохранительных органов. Известно, что подозреваемого задержали еще накануне, 17 июля. Мотивы преступления устанавливаются.

Происшествия
Пропавшая после встречи с бывшим мужем-полицейским челябинка найдена мертвой
сегодня в 12:49
Пропавшая после встречи с бывшим мужем-полицейским челябинка найдена мертвой
Происшествия
Устроивший резню на ЧТЗ пойдет под суд за двойное убийство и хранение наркотиков
29.06.2018
Устроивший резню на ЧТЗ пойдет под суд за двойное убийство и хранение наркотиков
Общество
Подозреваемых в убийстве магнитогорского предпринимателя отправили под стражу
28.05.2018
Подозреваемых в убийстве магнитогорского предпринимателя отправили под стражу
Происшествия
Названа возможная причина убийства предпринимателя в Магнитогорске
26.05.2018
Названа возможная причина убийства предпринимателя в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Дома в пяти районах Челябинска останутся без воды
сегодня в 13:58
Дома в пяти районах Челябинска останутся без воды
Общество
«Зеркальный» штаб по подготовке к саммитам ШОС появится в Челябинске
сегодня в 13:54
«Зеркальный» штаб по подготовке к саммитам ШОС появится в Челябинске
Происшествия
Пропавшая после встречи с бывшим мужем-полицейским челябинка найдена мертвой
сегодня в 12:49
Пропавшая после встречи с бывшим мужем-полицейским челябинка найдена мертвой
Общество
ЧКПЗ получит 100 миллионов на развитие производства деталей для инновационных вагонов
сегодня в 12:40
ЧКПЗ получит 100 миллионов на развитие производства деталей для инновационных вагонов
Общество
В Челябинск идут дожди. Справятся ли в этот раз ливневки?
  
сегодня в 12:13
В Челябинск идут дожди. Справятся ли в этот раз ливневки?
Происшествия
Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Карталах задержан
сегодня в 12:01
Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Карталах задержан
Происшествия
Легковушка отрикошетила в фуру после столкновения с лосем на трассе М-5
  
сегодня в 11:44
Легковушка отрикошетила в фуру после столкновения с лосем на трассе М-5
Общество
Рэпер Тимати вручил ключи от черного «Гелендвагена» жителю Троицка
сегодня в 10:58
Рэпер Тимати вручил ключи от черного «Гелендвагена» жителю Троицка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6