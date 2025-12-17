У жителя Троицка изъяли контрафактного табака и алкоголя на 3,5 млн рублей

В Троицке завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте немаркированных сигарет и алкоголя, материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Как установило следствие, 51-летний мужчина организовал схему по закупке, хранению и последующей розничной продаже товаров без обязательных акцизных марок. Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции.

По данным полицейских, подозреваемый хранил немаркированную продукцию на территории частного домовладения, откуда и осуществлял ее сбыт в Троицке и районе. В ходе обыска полицейские изъяли свыше 25 тысяч пачек сигарет и 100 литров алкогольной продукции, не имеющей специальной федеральной маркировки. Общая стоимость изъятого, по предварительной оценке, превышает 3,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) завершено. После утверждения прокурором обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине может грозить до шести лет заключения.