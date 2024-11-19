Житель Пласта планировал подзаработать на торговле контрафактом. У 58-летнего мужчины изъяли немаркированных сигарет и алкоголя на миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Факт хранения и сбыта «паленки» был выявлен в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».
«В ходе обыска у подозреваемого изъято 7 тысяч пачек сигарет и 130 литров алкоголя без акцизных марок. Всю незаконную продукцию мужчина намеревался сбывать в торговых точках района», — рассказали в полиции.
В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.