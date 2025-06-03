У жителя Миасса изъяли золота и серебра на 14 млн рублей

Суд вынес приговор за нелегальный оборот драгметаллов

Жителю Миасса вынесли приговор за нелегальную торговлю золотом и серебром, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сообщается, что мужчина полгода, с июня по ноябрь 2024-го, в обход закона скупал золото и серебро у неизвестного, общий вес приобретенных драгметаллов превысил 1,8 кг. Затем он перевозил «покупки» домой и хранил их там до момента обнаружения и конфискации сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере) и назначил ему наказание 1 год и 6 месяцев принудительных работ. Также он должен отчислять 10% своей зарплаты государству.

Изъятые драгоценные металлы конфискованы в доход государства.

Автор: Дарья Давтян