У жителя Миасса изъяли 300 свертков с синтетическим наркотиком

Правоохранители предотвратили сбыт крупной партии запрещенки

В Миассе полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который планировал разложить по тайникам свертки с синтетическим наркотиком. При себе у парня было 100 свертков, еще 200 полицейские нашли в его квартире, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Экспертиза показала, что ранее судимый миасец планировал сбыть вещество, содержащее синтетический психостимулятор N‑метилэфедрон. Ведется работа по раскрытию преступной сети.

Парень водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения по уголовному делу о незаконном сбыте наркотиков.