У жителя Магнитогорска за вождение в пьяном виде конфисковали самокат

Мужчина попался уже второй раз

В Магнитогорске 54-летний мужчина осужден за повторное вождение транспорта в нетрезвом виде. В качестве наказания у него изъяли электросамокат, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В феврале 2024 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. А в начале мая 2025 года его остановили инспекторы ГИБДД на улице Бехтерева — нарушитель управлял электросамокатом в состоянии сильного алкогольного опьянения (концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе превышала норму в 7 раз).

Ленинский районный суд Магнитогорска признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 250 часов обязательных работ и лишения права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Электросамокат конфискован.