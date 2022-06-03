У жителя Магнитогорска изъяли 10 кг гашиша

Задержание закладчика прошло в Челябинске

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали магнитогорца, у которого изъяли 10 кг гашиша. Операция прошла в Челябинске, сюда наркоделец прибыл, чтобы сделать закладки для сбыта незаконной продукции. Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Магнитогорец привез в областной центр 10 кг гашиша для дальнейшего сбыта в разных регионах России, в том числе и Челябинской области. Сбывать он их планировал через тайниковые закладки.

«Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении данного гражданина по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России („Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере“), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.

Наркотики изъяты из незаконного оборота.