У жителя Копейска изъяли 14 кг контрабандного наркотика

За покушение на сбыт запрещенных веществ его приговорили к 9 годам колонии

В Копейске городской суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на продажу наркотиков в особо крупном размере. Фигуранта весной текущего года задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в ходе операции по ликвидации каналов наркотранзита, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выявлены противоправные действия 29‑летнего местного жителя, причастного к деятельности межрегиональной ОПГ, специализирующейся на контрабанде наркотиков для последующего сбыта на территории России. У наркодилера на территории Челябинской области обнаружено и изъято более 14 килограммов мефедрона», — сообщили в УФСБ по региону.

В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Копейский городской суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.