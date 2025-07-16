У жителя Карталов изъяли 16 тысяч пачек контрафактных сигарет и почти 400 бутылок спиртного

Весь нелегальный товар будет уничтожен

В Карталах вынесли приговор предпринимателю, у которого изъяли контрафактных сигарет и алкоголя более чем на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Сообщается, что противоправную деятельность 50-летнего мужчины пресекли полицейские. Они выяснили, что мужчина приобрел нелегальный товар оптом на челябинском рынке и торговал им в розницу в своем магазине в Карталах.

В ноябре 2024 года оперативники изъяли свыше 16 тысяч пачек сигарет и 369 бутылок водки, которые хранились как по месту их реализации, так и в гаражном боксе. Согласно заключению эксперта, крепость спиртосодержащей жидкости в бутылках составляла 30—36%.

Карталинский горсуд признал мужчину виновным по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). С учетом наличия смягчающих обстоятельств судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Добавим, на магазин осужденного наложен арест — он будет снят, когда мужчина выплатит штраф. Вся изъятая продукция будет уничтожена.