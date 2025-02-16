У жителя Челябинской области изъяли немаркированных сигарет на 1,2 млн рублей

Ему грозит до шести лет лишения свободы

В Октябрьском районе будут судить 51-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении и продаже немаркированных сигарет в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В принадлежащих мужчине частных домах правоохранители обнаружили и изъяли 11,6 тысячи пачек сигарет без акцизных марок на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Выяснилось, что предприниматель продавал нелегальный товар местным жителям.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о приобретении, хранении и продаже немаркированной табачной продукции в особо крупном размере (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Вина мужчины доказана, материалы дела с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.