У жителя Челябинской области изъяли нелегальные табак и алкоголь на сумму свыше 135 тысяч рублей

Контрафакт мужчина сбывал жителям Карталинского района

В Карталах Челябинской области полицейские задержали 42-летнего мужчину, который приобретал у неизвестных немаркированные алкоголь и табак и перепродавал их жителям поселков Карталинского района. В отношении южноуральца возбудили уголовное дело, сообщили 3 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители обнаружили в автомобиле жителя Кизильского района более 370 бутылок спиртного без акцизных марок и 380 пачек немаркированных сигарет на сумму около 135 тысяч рублей. Нелегальный товар у предпринимателя изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, а также причастных к обороту нелегальной продукции.