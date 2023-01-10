У жительницы Миасса украли ноутбук сразу после покупки

Компьютер забрали со скамейки в торговом центре, когда женщина отвлеклась

Жительница Миасса купила в торговом центре ноутбук, который стоил около 30 тысяч рублей, но радость от обновки была недолгой. Женщина оставила технику на скамейке, а сама отошла к банкомату. Когда вернулась — компьютера уже не было, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские задержали подозреваемого — 24-летнего местного жителя. У него нашли и изъяли ноутбук заявительницы.

Полиция возбудила уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрали мерой пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее челябинки потеряли 450 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях. Женщины поверили объявлениям о заработке на вложениях.