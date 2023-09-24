У жительницы Магнитогорска изъяли крупную партию мефедрона

Наркотик женщина намеревалась сбыть через тайники

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении наркотиков. В общей сложности у женщины изъяли 78 граммов запрещенного вещества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В момент задержания правоохранители изъяли у женщины 56 граммов мефедрона, который она намеревалась разложить по тайникам. В ее квартире полицейские обнаружили еще два грамма запрещенного вещества. Также оперативники установили тайники, где уже был спрятан наркотик. Из них изъято около 20 граммов мефедрона.

В отношении подозреваемой, не имеющей постоянного места работы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Женщину заключили под стражу.

Полицейские устанавливают других причастных к совершению преступления.