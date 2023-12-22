У жительницы Копейска взломали аккаунт с интимными фото

Неизвестные потребовали у девушки деньги, угрожая опозорить ее на весь интернет

Жительница Копейска стала жертвой вымогателей, которые взломали ее страницу в соцсети. Оказалось, девушка хранила там фото личного характера, и злоумышленник был уверен, что нашел «золотую жилу» и сможет шантажировать жертву.

Как сообщили в пресс-службе полиции, преступник написал девушке и потребовал перевести ему 5 тысяч рублей, пообещав в противном случае выложить интимные фото в интернет. Однако 21-летнюю девушку запугать не удалось: копейчанка деньги переводить не стала, а сразу пошла в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Полиция напоминает гражданам осознанно относиться к своему контенту, не пересылать откровенные фото и видеозаписи через мессенджеры и соцсети, помнить, что необдуманные действия могут сделать вас уязвимыми, нанести вред вашему моральному облику.