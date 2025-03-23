У жительницы Челябинской области изъяли 1,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

Нелегальный товар женщина сбывала односельчанам

В поселке Бердяуш Саткинского округа полицейские выявили факты продажи немаркированных сигарет. Вскоре выяснилось, что нелегальный товар сбывала местная предпринимательница. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе обыска правоохранители обнаружили в доме подозреваемой свыше 1,5 тысячи немаркированных пачек сигарет стоимостью более 200 тысяч рублей. Товар изъяли. В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело о хранении и сбыте продукции без маркировки в крупном размере (часть 5 статьи 171.1 УК РФ). Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.