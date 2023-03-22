У жительницы Челябинска изъяли более 8,6 тысячи литров паленого алкоголя

Спиртосодержащую жидкость женщина хранила на одном из складов

В Челябинске полицейские задержали 44-летнюю предпринимательницу, которая продавала своим знакомым немаркированный алкоголь. На складе у местной жительницы правоохранители обнаружили более 8,6 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, челябинка арендовала складское помещение, расположенное на Троицком тракте, и хранила там около 1900 бутылок объемом 4,5 литра каждая с нелегальным алкоголем. Спиртное сомнительного качества она продавала доверенным лицам.

В отделе полиции «Советский» УМВД России по Челябинску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).