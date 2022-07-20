У жительниц Челябинской области телефонные мошенники украли 13,5 миллиона рублей

Потерпевшим из Челябинска, Озерска и Аши аферисты представлялись сотрудниками банка и полиции

В полицию трех городов Челябинской области поступили заявления от потерпевших местных жительниц. Женщин обманом вынудили перечислить 13,5 миллиона рублей на неизвестные счета. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщила Первому областному информагентству пресс-служба регионального ГУ МВД.



Жертвами мошенничества во всех случаях стали женщины в возрасте около 55 лет. Аферисты действовали по схожим схемам.

Например, жительница Озерска сообщила полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка. Он уверил, что его недобросовестные коллеги, имея доступ к счетам, могут похитить накопленные денежные средства клиента.

После с ней связался якобы сотрудник полиции и рекомендовал следовать всем указаниям «представителя банка». Работая в паре, мошенники убедили потерпевшую в необходимости перевести свои деньги и защитить их от хищения. 56-летняя женина перечислила накопления, а также оформила несколько крупных кредитов на себя и на супруга, которые также перевела на «безопасные счета».

Мошенники подтверждали все платежи женщины фотографиями документов и убеждали, что кредиты погашены. Однако на самом деле задолженности не были закрыты. Это женщина увидела в мобильном приложение и решила проверить самостоятельно. Озерчанка связалась с банком, где ей пояснили, что она подверглась обману мошенников и потеряла более 7,2 миллиона рублей.

Жертвой мошенников стала и жительница Ленинского район Челябинска.

«На телефон позвонил назвавшийся сотрудником банка мужчина и пояснил, что неизвестные оформили на мое имя кредиты. Для того чтобы их списать, необходимо оформить кредиты на такую же сумму, снять деньги и перевести их на страховую ячейку», — сообщает потерпевшая.

Поверив злоумышленнику, женщина перевела ему около 5 миллионов рублей.

В финансовую ловушку попала также 55-летняя жительница города Аши. Мошенники убедили жертву, что ее банк находится под санкциями и средства на счету не защищены.

Кроме этого, женщине сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит почти в 400 тысяч рублей. Чтобы обезопасить средства, жительница Аши на неизвестные счета сделала три перевода в размере 1,239 миллиона.

По всем заявлениям полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас идет поиск подозреваемых.

Автор: Ирина Цыганова