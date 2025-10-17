У южноуральца изъят арсенал с оружием, боеприпасами и гранатами

Силовики выясняют происхождение средств поражения

В Челябинской области устанавливается происхождение средств поражения, крупная партия которых обнаружена у местного жителя, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

В изъятом арсенале — ручные осколочные гранаты оборонительного действия, винтовка, револьвер и более 150 патронов различных калибров.

В настоящее время назначено проведение ряда исследований, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222, 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ). Ответственность по данным статьям предусматривает до 12 лет заключения.

Напомним, лица, добровольно сдавшие средства поражения, освобождаются от уголовной ответственности.