У троих магнитогорцев изъяли больше 1 кг наркотиков и 1,5 млн рублей

ОПГ торговала запрещенными веществами через интернет

В Магнитогорске окончено расследование уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. На скамью подсудимых сядут трое молодых людей, которые объединились, чтобы торговать запрещенными веществами.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в ходе следствия установлено, что банда, в состав которой входили жители города в возрасте 21, 22 и 23 лет, продавала «синтетику» и наркотики растительного происхождения бесконтактно: через интернет-магазин и тайники-закладки.

«Наркоторговцы были задержаны в ходе оперативных мероприятий и следственных действий, при обыске у них изъяли более 800 граммов наркотических средств в порошкообразном состоянии и свыше 260 граммов — растительного происхождения, а также около 1,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ходе следствия вина задержанных была полностью доказана. Им предъявлено обвинение в совершении покушений на незаконный сбыт наркотических средств. Суда все трое сообщников ждут в СИЗО. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.