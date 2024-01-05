У торговца-оптовика в Челябинске изъяли «паленых» сигарет на 2 млн рублей

Жителей региона спасли от 11 тысяч пачек сомнительной продукции

В Челябинске окончено расследование уголовного дела о торговле немаркированными сигаретами почти на 2 миллиона рублей. На скамью подсудимых сядет 39-летний местный житель, который возил на Южный Урал оптовые партии контрафактных табачных изделий, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Напомним, оптовик был задержан в августе прошлого года при перевозке полученной из пункта выдачи транспортной компании табачной продукции сомнительного происхождения и качества. Было изъято свыше 11 тысяч пачек стоимостью около 2 миллионов. Установлено, что мужчина поставлял контрафакт для дальнейшей реализации доверенным лицам.

В настоящее время расследование уголовного дела о незаконном сбыте табачной продукции в особо крупном размере завершено. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.