У супругов из Чебаркуля нашли 47 свертков с наркотиком

Запрещенное вещество пара раскладывала в тайники‑закладки

Супружескую пару из Чебаркуля подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Женщину и мужчину задержали с поличным в Кыштыме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские установили, что 37-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, и ранее не судимая 35-летняя женщина занимались сбытом наркотиков через тайники-закладки», — рассказывают в пресс-службе.

Во время личного досмотра у женщины нашли 18 свертков с наркотиком — они лежали в кармане брюк и в пачке сигарет. А у мужчины при себе было 5 свертков. Супруги также показали закладки с наркотиком на территории Кыштыма, Чебаркуля и Миасса. Всего изъято 47 свертков.

Возбуждено уголовное дело, супругов взяли под стражу.