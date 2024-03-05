У разбившейся в ДТП под Усть‑Катавом семьи остался старший сын

Родственники надеются на справедливое наказание для виновника

В лобовом ДТП под Усть-Катавом погибла многодетная семья Гайсиных из поселка Малый Бердяш. У Ольги и Рудольфа четверо детей. Семилетняя девочка и мальчик, родившийся только в январе, погибли вместе с родителями в аварии, пятилетнего ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами, решается вопрос о перевозке ребенка в Челябинск, рассказала Первому областному информагентству родственница семьи.

«Старший сын был в школе в момент трагедии. Сейчас он с бабушкой, она педагог, учитель начальных классов. Она прекрасная женщина и позаботится о внуке», — рассказала женщина.

Напомним, трагедия случилась накануне на автодороге Усть-Катав — село Орловка.

