У преподавателя из Челябинской области мошенники выманили 2,2 млн рублей

Неизвестные обвинили женщину в спонсировании экстремизма

39-летняя преподавательница, проживающая в Коркино Челябинской области, отдала неизвестным более 2,2 миллиона рублей после того, как ее обвинили в спонсировании иностранных компаний. Перевести деньги женщину убедили якобы банковские сотрудники, запугав ее. Вскоре она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей в мессенджере пришло сообщение от работодателя. Он сообщил, что была проверка на спонсирование экстремистских организаций, и женщине в ближайшее время следует ждать звонка от силовиков. Почти сразу же преподавателю позвонил мужчина, представившийся полицейским, и сообщил, что в ее отношении возбуждено уголовное дело по обвинению в спонсировании запрещенной иностранной компании. Напуганная женщина только успела возразить, что никаких переводов не делала, как ей уже позвонил якобы банковский сотрудник и сообщил, что у неизвестных есть доступ к ее счетам, поэтому нужно как можно скорее снять деньги и перевести на резервный счет. Преподаватель сразу же отправилась в банк, где сняла 300 тысяч рублей со счета дебетовой карты, а также 200 тысяч рублей с кредитки. Все деньги она перевела на продиктованный ей счет.

«Через какое-то время заявительнице вновь позвонили лжеработники банка. Они убедили ее оформить кредит на максимальную сумму, чтобы исчерпать кредитный потенциал, в результате чего у мошенников не будет возможности завладеть деньгами. Потерпевшая поддалась и на эти убеждения, оформила кредит на сумму почти 1,7 миллиона рублей и все деньги также перевела на безопасный счет»,— добавили в ведомстве.

Только после этого женщина решила лично узнать у своего начальника, что произошло. Но, как оказалось, его взломали, и никаких проверок не проводилось. Об этом он написал в рабочем чате, но преподаватель сообщение не увидела.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!