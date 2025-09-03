У предпринимателя в Троицке изъяли контрафактного алкоголя на 1 млн рублей

Мужчина лично привозил спиртное неизвестного происхождения и торговал им в собственном магазине

В Троицке полицейские выявили очередного торговца алкоголем сомнительного происхождения. Местный предприниматель продавал контрафакт в своей торговой точке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские установили, что 57-летний мужчина перевозил немаркированную алкогольную продукцию на личном авто, хранил его в личном гараже и в дальнейшем реализовывал через собственный продуктовый магазин.

Стоимость изъятой незаконной продукции составила около 1 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ — о незаконном обороте контрафакта.