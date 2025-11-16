У предпринимателя из Троицка изъяли контрафактного алкоголя на 1,2 млн рублей

Для перевозки товара мужчина использовал автомобиль своего знакомого

В Челябинской области пойдет под суд ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина, обвиняемый в обороте крупной партии немаркированного алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль Volkswagen Crafter, заполненный 3800 бутылками нелегального алкоголя, правоохранители остановили в Чесменском районе. Выяснилось, что нелегальный товар стоимостью более 1,2 миллиона рублей принадлежит ранее судимому троичанину. Владелец машины — знакомый обвиняемого — не знал, что перевозит.

В отношении владельца поддельных горячительных напитков были возбуждены уголовные дела о незаконном обороте немаркированного алкоголя и незаконном использовании услуг. Расследование завершено, материалы дел с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в Варненский районный суд.