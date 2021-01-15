У озера Смолино произошло ДТП

Отличился автобус маршрутным номером 218

В Ленинском районе на остановке «ДК ЧТПЗ» в автобус врезалась иномарка. Никто не пострадал. Пока водители в машинах ждали сотрудников инспекции, движение на дороге было затруднено.



«Машинам приходится объезжать место аварии, прижимаясь к самой остановке. У маршрутки странное положение, как-то далековато от самой остановки стоит. В нескольких метрах. Хотя прямо напротив остановочного комплекса», — рассказывают очевидцы.

Напомним, вчера автобус 218 маршрута попал в аварию в районе Детского мира, а в декабре буквально в трехстах метрах от сегодняшнего происшествия автобус этого же маршрута девочку.

