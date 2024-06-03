У организатора наркоОПГ из Свердловской области изъяли 9 кг мефедрона

Каслинский горсуд принял решение о дальнейшей судьбе дилера

Каслинский городской суд вынес приговор организатору преступной группы, специализирующейся на производстве и незаконном сбыте наркотиков с использованием ресурсов «теневого сегмента» сети Интернет на территории УрФО.

Житель Свердловской области получил крупный срок, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области. Сотрудники данного ведомства в октябре 2023 года пресекли деятельность ОПГ, задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий главаря и обнаружили у него 9 килограммов мефедрона.

За покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере суд назначил мужчине наказание в виде восьми с половиной лет в колонии строгого режима и судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей.