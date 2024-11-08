У нервного челябинца изъяли 80 свертков с метадоном

Полицейские заметили мужчину, когда он что‑то бросил под дерево

В Челябинске задержан очередной наркодилер, полицейские заметили подозрительного мужчину в Курчатовском районе, когда он бросил под дерево некий сверток, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Увидев свидетелей в погонах, мужчина занервничал, тогда полицейские приняли решение проверить его. В ходе досмотра у мужчины обнаружен 51 сверток с порошкообразным веществом белого цвета — это оказался синтетический наркотик метадон», — говорится в сообщении.

В ходе работы установлено, что незадолго до задержания подозреваемый успел разложить еще 28 свертков с аналогичным веществом. Общая масса изъятого более 23 граммов.

В отношении 34-летнего челябинца возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, он водворен в изолятор, мера пресечения избирается.