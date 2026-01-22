У магнитогорцев, «нашедших клад в колодце», забрали золота на 325 млн

«Кладоискателей» отправили в колонию на четыре года

Суд отклонил апелляцию по делу о незаконной добыче драгметалла жителями Магнитогорска. Приговор оставили в силе. Общая стоимость изъятого золота и серебра составила почти 325 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что почти три с половиной года мужчины без лицензии добывали золото и серебро в соседних регионах с помощью металлоискателей. Из добытого сырья они изготовили 138 слитков, которые хранили в квартире одного из подельников.

Их задержали еще в октябре 2024 года. На суде обвиняемые вину не признали и заявили, что «нашли клад в заброшенном колодце».

Суд признал доводы необоснованными, приговор о лишении свободы на четыре года и штраф по 500 тысяч рублей каждому оставили в силе. Все металлы будут переданы в Госфонд России.