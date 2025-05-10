У магнитогорца изъяли немаркированные сигареты на 1,6 млн рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

В Магнитогорске будут судить 35-летнего предпринимателя, который оптом скупал контрафактные сигареты и продавал их местным жителям. Всего у мужчины было обнаружено свыше 13 тысяч пачек табака стоимостью более 1,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Предпринимателя задержали во время сбыта контрафакта местным жителям. Вскоре выяснилось, что он приобретал немаркированные сигареты оптовыми партиями у неизвестных и хранил в своем гаражном боксе на продажу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о приобретении и сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет. Расследование дела завершено и направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.