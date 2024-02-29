В Магнитогорске оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконный оборот шести тысяч литров безакцизного спиртного, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Спиртное на арендованном складе хранил 57-летний мужчина. По предварительным подсчетам, стоимость продукции составила более 3,3 миллиона рублей.
«Чтобы вывезти емкости немаркированного горячительного сомнительного происхождения, полицейским потребовались два большегрузных автомобиля. В отношении подозреваемого в следственной части СУ УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ»,— рассказали в региональном полицейском главке.
Устанавливаются другие возможные участники незаконной продажи алкоголя.