У магнитогорца изъяли нелегальный алкоголь на 3,3 млн рублей

Продукцию подозреваемый хранил на арендованном складе

В Магнитогорске оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконный оборот шести тысяч литров безакцизного спиртного, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Спиртное на арендованном складе хранил 57-летний мужчина. По предварительным подсчетам, стоимость продукции составила более 3,3 миллиона рублей.

«Чтобы вывезти емкости немаркированного горячительного сомнительного происхождения, полицейским потребовались два большегрузных автомобиля. В отношении подозреваемого в следственной части СУ УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ»,— рассказали в региональном полицейском главке.

Устанавливаются другие возможные участники незаконной продажи алкоголя.